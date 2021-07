Leonpalooza Wenn Pe Werner auf Heinz Rudolf Kunze trifft

Der Sago Song Salon ist eine Mix-Show rund um Lieder, die mehrmals im Jahr in Speyer, Mannheim und zukünftig auch in Leonberg stattfindet. Als gastgebender Liedermacher lade ich jeweils zwei bis drei andere Künstlerinnen und Künstler ein, mit denen ich einen sehr unterhaltsamen, abwechslungsreichen Abend gestalte: Mal spielt der eine, mal der andere, mal alle zusammen - und dazwischen gibt eine kleine Talk-Runde. Das Besondere ist, dass es beim Sago Song Salon ganz stille, poetische Momente gibt - aber eben auch viel gelacht wird. Die Mischung macht´s. Der Name Sago kommt von der von Christof Stählin gegründeten Liedermacherschule Sago, die er bis zu seinem Tod leitete. Er lebte ja hier um die Ecke in Hechingen. Zu Sago zählen sich heute Dutzende wunderbarer Künstlerinnen und Künstler.