Doch am Vortag hatte es noch so ausgehen, als könnten die monatelangen Mühen mit einem Schlag buchstäblich den Bach hinuntergehen. Am Samstagabend wurde das Festival pünktlich zum Showbeginn von einer Gewitterwolke und Starkregen überrascht. Nach zwei Stücken von Gil Ofarim war klar: Auf der Bühne draußen konnte es nicht weitergehen. Zu groß war die Gefahr für Publikum und Band. Die Technik-Crew und das gesamte Team der Stadthalle arbeiten Hand in Hand, um die Gäste in Sicherheit zu bringen und die Technik zu sichern.