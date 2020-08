Leonpalooza in Leonberg Schwäbischer Botschafter meets Rock-Röhre

Der Regen kann der Veranstaltung nichts

Auch das Wetter hat an diesem Samstagabend mitgespielt. Noch am Freitag ging der bange Blick der Leonpalooza-Organisatoren gen Himmel. Es war Regen angesagt, und der kam auch tagsüber, zumindest einige wenige Liter. Was wird mit dem abendlichen Auftritt des Comedians Dodokay? Ausweichen vom Open-Air auf dem Bürgerplatz in die Stadthalle? Die Gäste wollen natürlich lieber den lauen Sommerabend im Freien genießen, bei typisch griechischen Spezialitäten und coolen Drinks. Eine schwere Entscheidung für das Team, die bis spätestens nachmittags gegen 15 Uhr getroffen werden muss. Denn in diesem Fall müsste die ganze Technik in die Stadthalle umziehen. Ein kurzfristiger Umbau ist nicht möglich. Das gilt für alle Auftritte.

Dodokay ist gut drauf und unterhält das Publikum blendend. Foto: factum

Doch die Wolken lichten sich und die Dodokay-Show kann pünktlich starten. Erst seit dem 2. August steht der selbst ernannte „Schwaben-Synchro-Grasdackel“ Dominik Kuhn wieder auf der Bühne. Kuhn ist selbstkritisch: Dass die Schwaben gar nicht so leicht zu begeistern seien, stellt der Reutlinger Urschwabe gleich zu Beginn fest. Das schwäbische Understatement: „Mir send z’frieda“ nach dem Motto „Net bruddelt isch gnug globt“ durchzieht die ganze Show. Dass es auch anders geht, und der Schwabe durchaus begeisterungsfähig ist, beweist das Publikum an diesem Abend.

Steilvorlagen für seine Witze liefern ihm der gelbe Sack, die schwäbische Kehrwoche, der legendäre Sicomati Schnellkochtopf im Kontrast zum modernen Thermomix. Alles in allem erklärt er, „wie der Schwabe funktioniert“ und begeistert mit diesem ironischen Blick in den Spiegel die Besucher. Sein Sprachtalent beweist er auch mit seinen Kurzfilmen, in denen er bekannte Film- und Fernsehszenen mit eigenen Texten in schwäbischem Dialekt nach-synchronisiert. Zum Beispiel bei dem Schwarz-Weiß-Klassiker von Fritz Lang, die 1000 Augen des Dr. Mabuse, oder auch bei Szenen aus der amerikanischen Fernsehserie „Dallas“. Klasse auch seine Persiflage über den von ihm erfunden Sportverein SV 49, in der er Szenen aus dem Bundestag mit neuem Text synchronisiert und zum Beispiel Jürgen Trittin, Angela Merkel und Günter Oettinger, die über die bevorstehende Weihnachtsfeier des Vereins auf auf Schwäbisch diskutieren lässt.