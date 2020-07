Leonpalooza in Leonberg Morgen geht’s los: Der Bürgerplatz wird zur Kulturoase

Keine Frage: Das große Sommerfestival Leonpalooza nimmt Formen an. An diesem Freitag geht es mit den Musikkabarettisten Fuenf los. Die große Eröffnungsnacht mit Musik, Slapstick und Comedy wird am Samstag, 1. August, um 20 Uhr von Oberbürgermeister Martin Georg Cohn eröffnet. Und am Sonntag, 3. August, kommt die Funk- und Soul-Band Hot Damn Horns mit großem Bläsersatz auf die Bühne auf dem Bürgerplatz.