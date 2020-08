Leonpalooza in Leonberg Eine offene Plattform für regionale Künstler

Punktlandung vor dem großen Regen

Und natürlich hatte der Moderator nicht Unrecht: Mikes Becks ist auch die Gemeindeband der evangelischen Eltinger Michaelskirche, Dennis Müller ist dort Pfarrer. Schon als Kind lernte Müller Klavier spielen, von Anfang an mit einem Schwerpunkt auf Jazz und Pop. Er nahm Unterricht bei Klaus Wagenleiter, dem Leiter der SWR- Bigband und besuchte Jazz-Workshops in Boston. Und so begleitet die Band in wechselnder Formation Gottesdienste, zum Beispiel am 1. November in einem klassischen Pop-Gottesdienst. Am 7. November gibt es die Jazz-Formation Mikes Becks dann nochmals in Reinform bei einem Pop-Konzert mit verschiedenen Künstlern in der Eltinger Michaelskirche zu hören.

Zum Finale des Abends kommt der Barde und Liedermacher Thomas Felger auf die Bühne und präsentiert mit Gitarre und Mundharmonika sehr gekonnt Folksongs, aber auch derb-humorvolle Lieder, zum Beispiel über das schwäbische „Fleggagschwätz“. Sein gelungener Auftritt ist eine Punktlandung, denn kurz vor Schluss fängt es an zu regnen. Besucher und Helfer können noch schnell die Sitzpolster ins Trockene bringen. Immerhin hatte das Leonpalooza-Festival Glück. Bislang fanden alle Veranstaltungen im Freien statt.