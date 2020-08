Leonpalooza in Leonberg Akrobatik und „Open Stage“

Am Dienstag, den 18. August, findet um 19 Uhr findet die „Open Stage“ statt. MikesBex, die Band der St. Michaels-Kirche in Eltingen tritt in einer Trio-Formation mit Jazz-Improvisationen auf. Mit Piano, Schlagzeug und Gesang bringen die Musiker gefühlvollen Jazz auf die Bühne. Die studierte Philosophin Therese Degen hat sich entschlossen, die Erfahrungen ihres Philosophiestudiums zu verarbeiten. Das tut sie mit nachhaltigem Humor, einer ganz eigenen Skurrilität und manchmal mit der Hilfe ihres imaginären Freundes „Schrödinger“. Philipp Austen, bekannt als Filly und Fabian Lukas kennen sich seit ihrer gemeinsamen Schulzeit in Leonberg und gründeten vor zwei Jahren gemeinsam die Band „Retrospection“. Neben Akustik-Covern von Bands wie „Bring Me The Horizon“ oder „A Day To Remember“ spielt das Duo auch eigene Songs. Thomas Felger ist schon in Stuttgart, beim Strohländle und auf der Lakuna aufgetreten. Sein Repertoire beinhaltet sowohl selbstverfasste nachdenklich-poetische Lieder in deutscher und englischer Sprache, als auch derb-humorvolle Lieder auf schwäbisch, die mit Gitarre und Mundharmonika vorgetragen werden.