Leonpalooza Die Wahrheit über Oettingers Dialekt

Und Baisch hat tolle Gäste: Roberto Capitoni erzählt dem Auditorium von seinem verwirrenden Dreifach-Leben als in Isny im Allgäu geborener Italiener, Deutscher und Schwabe. Auch wenn der Drang in Richtung Frau und Bett ausgesprochen groß ist, noch größer ist der Zwang, zuerst die Kleider ordentlich zusammenzulegen. Da passt, dass in Italien Sex das am meisten gegoogelte Wort ist, in Deutschland Routenplaner.