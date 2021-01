Leonbergs OB Cohn im Interview „Ich bin nicht nachtragend“

CDU und Grüne werfen Ihnen vor, die Wahl zum Ersten Bürgermeister ohne Not vor Weihnachten durchgezogen zu haben. Ein Termin im Januar, so sagen sie, wäre besser gewesen.

Es ist natürlich einfach, dem Oberbürgermeister die Schuld zuweisen zu wollen. Aber der Vorwurf geht ins Leere. Die CDU-Fraktion, insbesondere die Fraktionsvorsitzende Elke Staubach und der Stadtverbandschef Oliver Zander, tragen in diesem Fall die wesentliche Verantwortung. Dazu sollten sie nun auch stehen. Es wurde bereits im Ältestenrat die Tagesordnung, also der Zeitpunkt der Wahl des Ersten Bürgermeisters, besprochen und festgelegt. In dieser Sitzung gab es keinen anderen Vorschlag zur Vorgehensweise. Schillack wäre gut geeignet gewesen, da er in seiner jetzigen Wirkungsstätte in Neustadt am Rübenberge ebenfalls stellvertretender Verwaltungschef ist.

Wäre es dennoch nicht geschickter gewesen, auf die Wünsche des Gemeinderats einzugehen?

Die aktuelle Kritik von CDU und Grünen entsprechen nicht den Wünschen des Gemeinderats. Die Fraktion der Freien Wähler hatte bei der Sitzung am 15. Dezember darauf gedrängt, direkt zu wählen. Und ein Antrag der Ratsliste „Salz“, die Wahl zu verschieben, war mit überwältigender Mehrheit abgelehnt worden. Deshalb gab es keine andere Möglichkeit als direkt zu wählen.

Jetzt haben Sie weder einen Finanzbürgermeister noch einen Stellvertreter. Wie geht es nun weiter?

Wir werden noch im Januar mit dem Gemeinderat die Neuausschreibung der Position formulieren und beschließen, auf dass wir sie zeitnah und qualifiziert wiederbesetzen können.

Die SPD spricht sich dafür aus, den Posten des Finanzdezernenten mit dem des Ersten Bürgermeisters in der Ausschreibung zu verbinden.

Das halte ich für einen sinnvollen Vorschlag, weil wir so ein attraktiveres Bewerberfeld erreichen.

Es gab viel Krach

Die aktuellen Debatten sind symptomatisch für das gesamte vergangene Jahr. Zwischen dem Gemeinderat und Ihnen hat es häufig geknirscht und gekracht.

Nur wenn man miteinander spricht, kommt man zusammen. Die Fraktionen müssen wissen, wie der OB denkt, und ich muss wissen, wie die Stadträte denken. Man muss auf beiden Seiten selbstreflektierend unterwegs sein. Für meinen Teil bin ich das. Ich gehe mit einer positiven Grundhaltung in die Diskussionen.

Bei der heftigen Auseinandersetzung im Sommer, als Sie eine Umverteilung der Dezernate durchsetzen wollten, hat das nichts genutzt.

Da gab es einfach unterschiedliche Positionen, und die hat auch jeder klar gemacht. Aber es führt zu nichts, wenn man solche Ansichten in voller Härte vertritt. Der Gemeinderat weiß, dass man mit mir sprechen kann. Ich nehme gerne andere Vorschläge und auch Kritik an, um daraus ein Sachthema weiterzuentwickeln. Aber man kann es nicht immer allen recht machen. Wichtig ist, dass wir nicht nachtragend sind. Ich bin es nicht.

Ein Streitpunkt ist die Frage, wofür Geld ausgegeben wird.

Mit finanziellen Argumenten kann man immer Visionen in der Schublade halten. Mir ist wichtig, dass wir offen für langfristige Überlegungen bleiben. Die Bürger erwarten, dass wir uns über die Zukunft Gedanken machen. Ich bin bereit, in die Stadtentwicklung bis 2050 zu investieren.