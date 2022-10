Leonbergs Ex-Bürgermeister Vonderheid verliert Wahl in Wiesbaden

Leonbergs ehemaliger Erster Bürgermeister Ulrich Vonderheid (CDU) hat bei der Wahl um das Amt des Wirtschaftsdezernenten in der hessischen Hauptstadt Wiesbaden knapp verloren. Stattdessen hat die dortige Stadtverordnetenversammlung – das oberste Organ Wiesbadens und gleichzusetzen mit den Gemeinderäten in Baden-Württemberg – die langjährige Grünen-Politikerin Christiane Hinninger mit nur zwei Stimmen Vorsprung gewählt. Damit erreichte Hinninger die exakt nötige Anzahl an Stimmen für eine Mehrheit.