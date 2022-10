Leonberger Zukunftsstätte Kultur tanken vor der Schuhfabrik

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Zukunftsstätte Leonberg Eine Raststätte im Zeichen der Kultur Auf dem Platz vor der Schuhfabrik entsteht ein besonderer Begegnungsort, an dem sich Bürgerinnen und Bürger mit der Zukunft ihrer Stadt auseinandersetzen können.

Besonderes Augenmerk lag bei dem Projekt von Beginn an auf der Partizipation. „Leonberg geht in die Zukunft“, so Quack. „Dabei darf die Kultur nicht vergessen werden.“ Dass es um die Gemeinschaft geht, betont auch sein Kollege Jan-Philipp Neuer. So war die Kulturraststätte geboren: Ein Ort im Zentrum der Stadt, zwischen altem Baubestand und neuen Entwicklungsgebieten, an dem ein Platz für Kultur und Miteinander existiert. Um das Gemeinsame in den Fokus zu rücken, hat das Studio Quack bei der Entwicklung von Beginn an auf die Beteiligung der Leonberger gesetzt.