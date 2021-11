Leonberger Wirtschaft Materialengpass trifft das Handwerk

Mit dem Leonberger Orgelbau-Betrieb hat sich Tobias B. Bacherle den einzigen dieser Art im Landkreis und einen der zehn größten in Deutschland ausgesucht. Karl-Martin Haap schilderte, dass die Firma mit 18 Beschäftigten in einem hart umkämpften Markt europaweit unterwegs sei. Kirchenneubauten gebe es so gut wie gar nicht mehr, aber 95 Prozent der Orgeln werden in Kirchen eingebaut.