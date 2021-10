Leonberger vor Gericht Bande knackt McDonalds-Tresor

Leonberg - Es sind Szenen wie aus einem Hollywoodfilm, die die Staatsanwaltschaft am Landgericht Stuttgart vier Männern zwischen 25 und 38 Jahren in ihrer Anklage wegen schweren Bandendiebstahls vorwirft. Zusammen sollen sie im Januar dieses Jahres in ein Schnellrestaurant in Leonberg eingebrochen sein und dort einen Tresor aus der Verankerung gebrochen haben. Die Beute betrug laut Anklage rund 16 000 Euro. Den 25 und 27 Jahre alten Männern wird zudem noch vorgeworfen, im Dezember 2020 einen Geldautomaten in Stuttgart-Feuerbach mit einem Gasgemisch zur Explosion gebracht zu haben. Allerdings seien sie bei dem Versuch, Geldscheine im Wert von rund 45 000 Euro mitzunehmen, gescheitert.