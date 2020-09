Leonberg - Der größte Leonberger Teilort Höfingen bekommt wieder eine Postfiliale. Diese eröffnet am Montag, 5. Oktober, in den Räumen der MK Strohgäu GmbH (Röntgenstraße 45). Das teilt die Stadt Leonberg mit. Die Filiale in der Lachentorstraße 1 wird zum 2. Oktober geschlossen.