Leonberger Städtepartnerschaften Doppeljubiläum wird verschoben

Das Jugendforum findet zwar statt, betonte der Sprecher des Jugendausschusses, Julian Groshaupt, in seinem Bericht im Sozialausschuss des Gemeinderates am Montagabend. In welcher Form und an welchem Ort, sei aber noch unklar. Unter Corona-Bedingungen sei eine solche Veranstaltung in der Stadthalle schwierig abzuhalten. Da sei man sich mit Stadthallen-Chef Nils Strassburg einig. Eventuell könne das Jugendforum auch nur online stattfinden.