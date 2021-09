Leonberger Stadtpolitik Wenn die Reibungen zu groß werden

Wechselhaftes Verhältnis zwischen Gemeinderat und OB

Der Unterschied aber ist, dass in der kleineren Kommune die Verwaltungsspitze und der Gemeinderat in nahezu allen Fällen an einem Strang ziehen. Parteipolitisch motivierte Manöver sind hier selten zu beobachten. Gewiss: Jede Fraktion hat ihre eigene Meinung, doch der Wunsch, die Gemeinde nach vorne zu bringen, eint alle, auch die Bürgermeisterin und den Ersten Beigeordneten. Das wiederum wirkt sich auf das Klima im Rathaus aus. Es darf als insgesamt gut bezeichnet werden.