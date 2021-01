Leonberg - Folge Deinem Herzen! Oder: Die Antwort auf alle Fragen ist die Liebe – wer würde diesen Erkenntnissen nicht zustimmen? Tatsächlich werden Passanten in der Leonberger Kernstadt an verschiedenen Stellen mit emotionalen Ratschlägen versorgt. Sie sind auf Holztafeln verfasst. Unbekannte Menschen freunde haben sie an Bäume gehängt.