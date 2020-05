Leonberger Stadtkirche Der erste „richtige“ Gottesdienst seit Wochen

Drei Personen pro Sitzbank

Jetzt sitzen alle ruhig auf ihren Plätzen, niemand spricht. Eine etwas beklemmende Atmosphäre ist es. Gefeiert wird der erste evangelische Präsenz-Gottesdienst seit der Mitte März verordneten Kontaktsperre. Und auch wenn vieles anders ist, so sind doch die Gemeindeglieder froh wieder auf der Kirchenbank sitzen zu können. Gemeindegesang allerdings ist nicht erlaubt, und das ausgerechnet am Kirchenmusiksonntag, an dem üblicherweise die musikalische Lobpreisung im Mittelpunkt steht.

Doch das Team um den Dekan und der just an diesem Sonntag unter großem Applaus zum Kirchenmusikdirektor ernannte Attila Kalman zeigen sich kreativ: Den sängerischen Part übernimmt die Tochter des Dekans, Catharina Vögele, die von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen singt, begleitet am E-Piano von Attila Kalman. Auch für die nächsten Sonntage sind Auftritte von Solisten eingeplant. Das kommt gut bei den Besuchern an.

Besucher loben Organisation

Dennoch ist die Stimmung nach dem Gottesdienst beim Verlassen der Kirche verhalten, aber alle sind voll des Lobes für die gute Organisation. Die Infektionsmaßnahmen finden die Besucher gerechtfertigt. Sie seien sehr gut umgesetzt, es sei trotzdem feierlich gewesen, auch wenn der Gottesdienst kürzer war als üblich und alle sind froh, dass der Kirchgang überhaupt wieder möglich ist, auch wenn einigen das Singen der Gemeinde fehlt.

Doch die Zwangspause bot der Kirche auch die Möglichkeit, neue Formate zu entdecken, wie jetzt der musikalische Solovortrag, den es sonst nur an hohen Feiertagen gibt. Und noch eine erfolgreiche Neuerung: Zu Ostern gab es drei Online-Gottesdienste, die jeweils bis zu 850 Mal angeklickt wurden. „Gemeindeglieder, die aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr persönlich in die Kirche können, konnten so wieder am Gottesdienst teilnehmen. Vielleicht können wir das gelegentlich wieder anbieten, wenn auch der Gottesdienst von Angesicht zu Angesicht durch nichts ersetzt werden kann“.