Leonberger Stadtentwicklung Sparkassen-Neubau: Nun sind Planer gefragt

Durch die Corona-Krise ist auch die Arbeit der Juroren schwierig, doch einen groben Zeitplan will man einhalten. So sollen noch in diesem Monat die Unterlagen für die Ausschreibung herausgegeben werden. Die Entwürfe müssen von den teilnehmenden Planungsbüros bis September abgegeben werden. Im Oktober will das Preisgericht ihre Favoriten benennen und einen Monat später im Gemeinderat vorstellen. Bei diesem Verfahren einer sogenannten Mehrfachbeauftragung wird nicht zwangsläufig das Siegermodell eins zu eins umgesetzt. Vielmehr sollen die eingereichten Arbeiten Impulse für die tatsächliche Bebauung geben.

Übergangs-Filiale am Marktplatz

Steht die Planung, zieht die Kreissparkasse mit ihren Kundenbereichen in ein provisorisches Domizil. Dem Vernehmen nach wurde hierfür ein Gebäude direkt am Marktplatz angemietet.

In dieser Zeit wird das alte Gebäude komplett abgerissen. Dann kann der Neubau des Direktionsgebäudes und der Wohnhäuser beginnen. Bauherr ist die Kreissparkasse selbst, die das Gesamtprojekt mit den zu erwartenden Mieteinnahmen refinanzieren will.

Heftige Diskussionen

Die Finanzierbarkeit war denn auch ein Knackpunkt in der politischen Auseinandersetzung. Den politischen Forderungen nach Abstrichen im Bauvolumen setzte der KSK-Vorstand die wirtschaftlichen Aspekte entgegen, ohne die sich das Projekt nicht rechnen würde.

Die Diskussionen im Gemeinderat waren im Januar bisweilen derart heftig, dass die Kreissparkasse das ganze Vorhaben zunächst einmal platzen ließ. Erst nach intensiven wie schwierigen Verhandlungen hinter den Kulissen kam es doch noch zu einer Einigung.