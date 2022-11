Leonberger Stadtentwicklung Räte lehnen zusätzliches Gremium ab

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Zukunftsstätte Leonberg Eine Raststätte im Zeichen der Kultur Auf dem Platz vor der Schuhfabrik entsteht ein besonderer Begegnungsort, an dem sich Bürgerinnen und Bürger mit der Zukunft ihrer Stadt auseinandersetzen können.

Wie setzt sich ein Gestaltungsbeirat zusammen? Zur Sicherstellung auch qualitativer Aspekte bei städtebaulichen Fragestellungen bedienen sich inzwischen viele Kommunen in Baden-Württemberg des Instruments eines Gestaltungsbeirats. „Sie haben damit ein unabhängiges Beratungsgremium geschaffen, das die unterschiedlichen Interessen beim Planen und Bauen zusammenführt und auf diese Weise gutes Bauen vor Ort fördert“, so lautete die Begründung der Leonberger Stadtverwaltung, weshalb sie sich ein solches Gremium gewünscht hätte. Den Kern des Gestaltungsbeirats bilden in der Regel externe Sachverständige aus unterschiedlichen Fachrichtungen wie beispielsweise Stadtplanung, Architektur oder Freianlagenplanung. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen, von lokalen Gruppen oder Verbänden sowie kommunale Bedienstete können als Sachverständige an Sitzungen der Gestaltungsbeiräte teilnehmen.