Leonberger Stadtbild Es bleibt dabei: Die Schilder müssen runter vom Baum

Leonberg - Eine kleine Aufmunterung in eher trostlosen Zeiten? Oder ein echter Schildbürgerstreich? Wohl ein bisschen von beidem. Im Fall der Sinnsprüche, die Unbekannte auf Baumrindenstücken aufgemalt und an Bäumen im Stadtgebiet von Leonberg aufgehängt haben, hält die Stadtverwaltung an ihrem Ultimatum fest. „Sofern die Schilder bis zum Nachmittag nicht abgehängt sind, werden wir diese entfernen“, teilt der Sprecher der Stadt, Tom Kleinfeld, auf Anfrage mit. Dies hatte die Verwaltung bereits am vergangenen Mittwoch angekündigt und eine Frist bis Donnerstag, 27. Januar, gesetzt.