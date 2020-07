Leonberg - Das Leonpalooza-Festival, das am Freitag, 31. Juli, mit der Music-Comedy-Truppe „Füenf“ und am Samstag, 1. August, mit der großen Opening-Night auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle beginnt, bietet nicht nur für etablierte Künstler eine Bühne. Am Dienstag, 18. August, haben Vereine, Gruppen oder Einzelne Gelegenheit, ihr Talent und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen.