Leonberger Schüler in Quarantäne Je ein Corona-Fall an drei Schulen

Leonberg - Je einen Corona-Fall am Johannes-Kepler-Gymnasium, der August-Lämmle- sowie der Pestalozzischule hat die Stadtverwaltung Leonberg am Mittwochabend gemeldet. So befinden sich bereits seit Montag 50 Schüler der Klassenstufe 11 am JKG in Quarantäne, ebenso fünf Lehrkräfte. Auch an der August-Lämmle-Schule haben sich seit Montag eine Klasse der Stufe zwei sowie drei Lehrkräfte in Quarantäne begeben. An der Pestalozzischule sind seit Mittwoch zwei Klassen der Stufen fünf und sechs sowie vier Lehrkräfte in Quarantäne.