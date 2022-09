Leonberger Reiterspiele Der Finalsieger hat beste Erinnerungen

In einem M-Springen mussten sich Jürgen Eberhard als Zweitplatzierter auf Con Fabio hauchdünn der Sindlingerin Mareike Pape mit der wiedergenesenen Chiara geschlagen geben. Die Chacco-Blue-Tochter war im August leicht verletzt und hat sich jetzt mit einem Leonberger M-Sieg eindrucksvoll zurückgemeldet. Außerdem entschied Mareike Pape auf Queen of Stars die Qualifikations-L-Springprüfung des Sparkassencups des PSK Böblingen für sich. Wertvolle Qualifikationspunkte gingen hier an die Altkreisspringreiter Alexander Schüle (RFV Weil der Stadt), Lisa Diebold (PSZ Benzenbühl) und den Leonberger Christian Ziegler auf den Plätzen zwei bis vier.

Erneut ein Doppelsieg in der Dressur

In den Dressuren hat Vorjahressiegerin Christine Eberbach aus Sindelfingen ihren Doppel-Erfolg in Klasse S erneut perfekt gemacht. Auf Donna de Luxe, einer 2012 geborenen Westfalen-Stute, siegte sie im S-Finale als einzige Starterin mit über 70 Prozentpunkten (70.238). Ihre mit 13 Jahren drei Jahre ältere Don-Diamond-Stute Dywah steuerte sie mit 68,690 Prozentpunkten auf Rang zwei. „Vielen Dank an den RFV Leonberg und für die tollen Ehrenpreise, ein tolles Turnier mit besten Bedingungen für Pferd und Reiter – da kommt man doch gerne wieder“, sagte Eberbach.

Linda Jung vom Reitclub Renningen belegte Platz fünf. Zudem gewann sie eine M-Dressur und die Zwei-Sterne-Kandaren-L-Dressur. L-Siege im Springen gingen zweimal an Viviane Böpple (RFV Leonberg), an Janine Mezger (PSZ Benzenbühl) und in der Dressur an Sina Mustapha (RFV Münchingen) und Angela Schwarz vom RV Strohgäu.