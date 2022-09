Los geht’s am Freitag im Dressurreiten um 8.30 Uhr. Am Samstag und Sonntag beginnen die Prüfungen bereits um 8 Uhr. Die Springreiter dürfen etwas länger schlafen. Am Freitag und Samstag starten sie von 9 Uhr an, am Sonntag ab 9.30 Uhr. Für den Aufbau der Hindernisse sorgt an allen drei Turniertagen Parcourschef Andreas Wagner aus Wiesloch, speziell für die Springreiter des Pferdesportkreises Böblingen wird er am Sonntag um 10.30 Uhr eine mit Stechen ausgeschriebene Qualifikations-L-Springprüfung der Kreisturnierserie „Sparkassencup“ erbauen, die im Oktober in Böblingen entschieden wird.