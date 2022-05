Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Leonberg seit dem frühen Sonntagmorgen. Um 00.50 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil in der Poststraße in Eltingen mehrere hölzerne Paletten auf der Fahrbahn lagen. Mehrere Fahrzeuge mussten um die Paletten und auch eine Warnbake herumrangieren.