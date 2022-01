Zeugen alarmieren die Polizei

Zeugen sahen den 22-Jährigen nach der Tat in Richtung Bahnhof flüchten und alarmierten die Polizei. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige kurz darauf von einer Streife des Leonberger Reviers im Bereich des Bahnhofs festgenommen werden. Der junge Mann syrischer Staatsangehörigkeit wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen ihn erlies. Der 22-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.