Leonberger Pferdemarkt Stadt setzt stark auf Sicherheit

Dabei handelt es sich um mobile Barrieren, die für Fußgänger durchlässig sind, aber einem Lastwagen standhalten. Diese wurden auch schon am Berliner Breitscheidplatz eingesetzt. Entwickelt wurden sie allerdings von zwei Feuerwehrleuten aus Höfingen. Und sie sollen auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz kommen. „Das Sicherheitskonzept hat sich bewährt und wird in diesem Jahr wieder so umgesetzt“, erklärt der Pressesprecher der Stadt Leonberg, Tom Kleinfeld. „Die Truck Blocs sind ein Bestandteil des Konzepts und werden wie im Vorjahr auf der Steinstraße installiert“, sagt er weiter. Dort blockieren sie die Einmündung zur Römer-/Berliner Straße, wo der große Umzug am Dienstag startet.