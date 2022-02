Leonberg - So ganz ohne Pferdemarkt geht es bei der Eltinger Familie Widmaier einfach nicht. Schon im vergangenen Jahr hatte sich Günter Widmaier mit seinem Sohn Jörg und dem Enkelsohn auf den Weg gemacht, um mit einer kleinen Kutschfahrt durch die Stadt an den traditionellen Umzug zu erinnern, der ausgefallen war. Wegen der andauernden Coronapandemie musste auch in diesem Jahr das große Fest unterm Engelberg gestrichen werden. Und wie im Jahr 2021 fuhr – pünktlich um 14 Uhr ab der Feuerwache – ein Gespann mit zwei Pferden die Originalstrecke des Umzuges ab, der gestern hätte stattfinden sollen. „Langsam werden wir traurige Rekordhalter, die in einem möglichen Rahmen mit dieser kleinen Aktion an den Pferdemarkt-Umzug gedenken“, sagt der 39-jährige Jörg Widmaier, der in Leonberg das Pferdesportzentrum Benzenbühl betreibt und schon immer ein fleißiger Teilnehmer bei der Traditionsveranstaltung war – und hoffentlich bald wieder sein wird.