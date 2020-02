Leonberger Pferdemarkt Die Keller sind das Herz des Pferdemarktes

Leonberg - Ein Pferdemarkt ohne Feiern in den Kellern der Altstadt? Undenkbar. In den Kellergewölben der ­alten Fachwerkhäuser rund um den Marktplatz herrschte ­immer drangvolle ­Enge. Auch wenn im Untergrund alles rappelvoll war, man rückte zusammen und irgendwie fand sich immer noch ein Platz. Ein Kellerwirtsspruch lautete: „Kennt sich die Gesellschaft besonders gut, passen bis zu fünf Leute mehr an einen Tisch.“