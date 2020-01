Dienstag: Ganz traditionell wird es am Dienstagvormittag auf dem Marktplatz beim Pferdehandel. Vom Kaltblüter bis zum Pony wechseln per Handschlag den Besitzer, aber auch Esel und Alpakas wurden schon gesichtet. Bereits um 6 Uhr öffnet das THW in der Steinturnhalle die Tür, die Feuerwehr in der Römerstraße um 9 Uhr. Das Pferdemarkt-Bistro der Landfrauen im Haus der Begegnung beginnt um 11 Uhr. Um 9 Uhr geht es auch auf dem Krämermarkt in der Steinstraße los. Dazu werden in der Altstadt die großen Pferde prämiert, im Reiterstadion die Gespanne. Auch die Leonberger Hunde sind dort präsent. Höhepunkt des Tages ist der große Festumzug mit etwa 100 teilnehmenden Gruppen, der von 14 Uhr an von der Berliner Straße aus bis in die Altstadt zieht.