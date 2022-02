Leonberger Pferdemarkt 2022 Wieder hat die Seuche zugeschlagen

Falschinformation für die Obrigkeit

Ein Jahr später sah man das Ganze optimistischer: Neben dem Jahrmarkt im Herbst wolle man einen im Frühjahr „in den Fasten“ abhalten, zumal es 100 Jahre früher einen solchen gegeben habe, der aber wegen „laidiger Kriegszeiten und anderer beschwerlicher Zeiten“ abgeschafft worden war. „Tatsächlich sprechen die Archivquellen eine andere Sprache“, weiß die Leonberger Stadtarchivarin Bernadette Gramm. „Weder in Rechnungen noch in den Protokollen ist von einem zweiten Markt die Rede.“

Was kommt also dabei heraus, wenn man, diplomatisch formuliert, eine Falschinformation für die Obrigkeit mit einem Bürgerbegehren vermischt? Dann alles noch mit der schwäbischen Lebenseinstellung garniert, dass man auf keinen Fall das Jammern vergessen sollte? Das war das Erfolgsrezept für eine Attraktion, die seit vielen Jahren aus dem Leben der Stadt am Engelberg nicht mehr wegzudenken ist – der Pferdemarkt.

Die Vorteile lagen auch für den Herzog auf der Hand: Wohlhabende können mehr Steuern bezahlen. Die Pferde mussten nicht mehr in Pforzheim, im wenig geliebten badischen Ausland, gekauft werden. Die Obrigkeit ordnete eine Bürgerbefragung an, die mit 95 zu 30 Stimmen zugunsten des zweiten Marktes ausfiel. Der Roß-, Vieh- und Krämermarkt „Zu Lichtmess“ in Leonberg fand am 14. und 15. Februar 1684 erstmals statt.

Zählung gerät etwas durcheinander

Der Markt läuft gut. Im Jahr 1871 wird der Termin endgültig auf den zweiten Dienstag im Februar gelegt. Durch Heinrich Essig wird 1878 ein Hundehandel fester Bestandteil des Marktes. 1768 ist Herzog Carl Eugen zu Gast, sein Adjutant hält das in seinem Tagebuch fest. Als dieses 1911 veröffentlicht wird, hält man den Eintrag für die Ersterwähnung. Das führt 1920 zur 150-Jahr-Jubiläumsfeier, nachdem der Markt im Ersten Weltkrieg zweimal ausgefallen war. 2013 forscht das Archiv nach und stellt die Zählung richtig. Nur achtmal war er bis dahin ausgefallen – wegen Krieg und Maul- und Klauenseuche. Corona hat dem Leonberger Nationalfeiertag bisher drei weitere Ausfälle beschert.

Eine treibende Kraft beim 150-Jahr-Jubiläum 1920 ist der Fotograf Karl Stadelmann. Reitervorführungen, Festzug und Karussell kommen hinzu. Stadelmann hat auch das damalige Werbeplakat gestaltet: ein Pferd, einen Bauern und einen Leonberger Hund. Das Motiv wurde 1992 wieder aufgegriffen und ist bis heute gängig.

Der Mix aus pferdespezifischem Fachprogramm, Sport und Unterhaltung macht heute die Attraktivität des Pferdemarktes aus. Doch es war nicht immer so: 1973 standen nur zehn Pferde auf dem Marktplatz. Mittlerweile werden jährlich bis zu 130 Handelspferde gezeigt. Mehr dürfen es aus Sicherheitsgründen nicht sein.