Der Reisepreis für die zehntägige Busfahrt nach Istrien beträgt 770 Euro pro Person im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 310 Euro. Der Preis beinhaltet die Fahrt im Fernreisebus der Firma Kappus-Reisen, eine Übernachtung mit Frühstück in einem Dreisternehotel sowie einen geführten Stadtrundgang in Ljubljana auf der Hinreise. Zudem sind acht Übernachtungen mit Halbpension inklusive Getränke zum Abendessen im Hotel „Istra“ in Rovinj sowie eine Stadtführung im Preis enthalten. Die Fremdenverkehrsabgabe ist ebenso inklusive. Susanne Köster vom Stadtmarketing Leonberg begleitet die Teilnehmer.