Anfang Februar waren die Mediaberater und die Redakteure aus dem Traditionsstandort in der Stuttgarter Straße in eine moderne Bürofläche in der Steinbeisstraße umgezogen. Nach 120 Jahren war das alte Verlagsgebäude doch in die Jahre gekommen und für heutige Verhältnisse schlicht zu groß. „Mit dem Umzug legen wir ein langfristiges Bekenntnis zum Zeitungstandort Leonberg ab“, erklärte Uwe Reichert, der Leiter regionale Koordination. Damit stieß er beim Oberbürgermeister auf offene Ohren. „Es ist wichtig, dass die Redaktionen direkt vor Ort sind“, meinte Cohn. „Durch unmittelbares Erleben können die Journalisten das lokale Geschehen am besten beurteilen.“