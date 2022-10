Leonberger Nationaltorhüter Frank Feller nur einmal bezwungen

Knapp zwei Wochen ist Frank Feller mit der deutschen U 19-Nationalmannschaft in der zweiten Septemberhälfte in Niedersachsen unterwegs gewesen – ein Lehrgang und drei Qualifikationsspiele zur EM im kommenden Jahr auf Malta standen auf dem Programm. Am Ende konnte der Torhüter der A-Junioren-Bundesliga-Mannschaft des 1. FC Heidenheim, der mit dem Fußballspielen einst bei der TSG Leonberg und dem TSV Eltingen begonnen hat, auf eine fast perfekte Bilanz blicken: Mit drei Siegen in den drei Partien und einem Torverhältnis von 11:1 verschaffte sich das deutsche U 19-Team eine sehr gute Ausgangsposition für die Eliterunde im kommenden März, bei der die EM-Teilnehmer endgültig ausgespielt werden.