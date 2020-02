Leonberger Marktplatz Physiker will die Krone mit Leben erfüllen

Und er hat ein Herz für den Marktplatz. Deshalb hat er nicht nur die „Krone“ ­gekauft, sondern auch das Lochmüller-Haus und eine weitere Immobilie.

Blick nach oben lohnt sich

„Zu oft wird nur auf das Erdgeschoss geschaut“, meint Kircher. „Aber 80 Prozent spielen sich oberhalb ab.“ Der Wissenschaftler sieht eine große Chance für die Altstadt in attraktiven Wohnungen, die zahlungs­kräftige Mieter anlocken: Neue Bewohner, die gerne gut essen und dann idealerweise in jenem Fachwerkhaus einkehren, über ­dessen Eingang eine große Krone hängt.

Ein Profi muss ran

Doch Jens Kircher musste feststellen, dass es nicht einfach ist, einen geeigneten Gastronomen für solch ein großes Objekt zu finden. Besteht doch das ehemalige Restaurant Knöpfle aus drei Etagen: Im Erdgeschoss ist ein Bistro, in dem es früher gutes Essen zu moderaten Preisen gab. Eins höher ist das Restaurant, in dem hochwertige Speisen angeboten wurden. Ganz oben ist eine moderne Küche für Kochkurse. Die Ergebnisse wurden am Freundschaftstisch aus Bali verzehrt.

Genau dieses Konzept soll der künftige Pächter wieder umsetzen. „Der Weggang der Familie Knöpfle hat eine Lücke gerissen, die bis heute nicht gestopft ist“, sagt Kircher. „Deshalb benötige ich einen Profi, der seinen Beruf aus Passion ausübt. ­Jemand, der das Wirt-Dasein mal ausprobieren möchte, ist nicht geeignet. “ Die Schwierigkeit, das räumt der ­immobilienaffine Physiker ein, ist das ­Bespielen von drei Etagen. „Dafür braucht es viel gutes Personal. Andererseits ­erschließt die Schauküche mit Kochseminaren ganz neue Zielgruppen.“

Lange Vorlaufzeit ist in seinen Augen nicht nötig: „Von einer anderthalb Jahre alten Küche bis zum Geschirr und Besteck ist alles vorhanden.“ Sonnenschirme und Mobiliar für die Außengastronomie ebenso. Wobei es der Hausbesitzer nicht nur bei Tischen und Stühlen auf dem Marktplatz belassen will. „Der Parkplatz hinter dem Haus eignet sich hervorragend als Biergarten mit Blick in Richtung Rathaus, wo es rustikale Speisen für den kleinen Geldbeutel geben könnte.“

Viele Ideen also für ein alteingesessenes Haus. Für den Marktplatz wäre ein wiederbelebtes Knöpfle zweifelsfrei ein großer Schritt nach vorne.