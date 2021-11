Leonberger Marktplatz Der Weihnachtsbaum steht schon

Binnen einer Stunde ist die Arbeit vollbracht

Zwei Tage hat der städtische Bauhof in der Regel dafür eingeplant, insgesamt sechs Bäume zu schlagen und diese dann nicht nur auf dem Leonberger Marktplatz, sondern auch vor dem Rathaus in Warmbronn, auf dem Eltinger Marktplatz, vor dem Höfinger Rathaus, im Silberberg sowie in Gebersheim aufzustellen. Die Weißtanne aus Renningen ist nun in diesem Jahr das erste Exemplar, dass Heinz Keppler mit Traktor und Hänger auf den Marktplatz fährt.

Vorsichtig wird die Weißtanne vom unendlich langen Arm des riesigen Autokrans einer Weissacher Firma nach oben gezogen und über die Metallhülse im Kopfsteinpflaster platziert. Noch immer in hängendem Zustand bearbeitet ein Bauhofmitarbeiter den Stamm mit der Säge so lange, bis er in die Hülse passt. Anschließend wird die Tanne mit Bedacht in die Vorrichtung abgelassen und mit Holzkeilen ausgerichtet. Binnen einer Stunde ist die Arbeit vollbracht. Ein weiteres Bauhof-Team sorgt für Beleuchtung. Die Lichterkette wird mit Hilfe eines Hubsteiger angebracht.

Nadelbaum sorgt für zuviel Dunkelheit

Währenddessen ist das erste Team in Richtung Warmbronn unterwegs. Auch dort in der Isolde-Kurz-Straße ist der Nadelbaum so hoch gewachsen, dass er für zuviel Dunkelheit im Wohnzimmer sorgte. Jetzt bekommt er einen würdigen letzten Platz vor dem örtlichen Bürgerhaus. In den engen Zugangsstraßen ist an diesem Tag ein Parkverbot ausgewiesen, damit sich die schweren Fahrzeuge positionieren können.

Die weiteren Weihnachtsbäume stehen in der Warmbronner Hauptstraße, im Höfinger Holbeinweg sowie in Leonbergs Eberdinger- und Balinger Straße. „Es wird immer schwieriger, passende Nadelbäume zu finden, weil die Grundstücke immer kleiner werden und die Bepflanzung dementsprechend angepasst wird“, sagt Simone Mayer.