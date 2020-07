Leonberger Kultursommer Ein Sommernachtskino auf der Engelbergwiese

„Wir haben schon länger über ein Sommerkino in Leonberg nachgedacht. Corona fordert uns jetzt einfach noch mehr“, sagt Marius Lochmann. Auch Julian Groshaupt vom Jugendausschuss der Stadt sieht die besondere Bedeutung in der aktuellen Zeit. „Für die jungen Leute in Leonberg wird das eine der ersten schönen größeren Veranstaltungen nach einer schwierigen Zeit mit Homeschooling und in der nichts los war.“

Tickets über den Traumpalast

Dass das Sommernachtskino stattfinden wird, sei für das Jugendforum und den Jugendausschuss ein großer Erfolg. „Die Beteiligten haben das Projekt mit viel Elan vorangetrieben. Wir haben mit dieser Idee aber auch offene Türen eingerannt“, sagt der 20-Jährige. Der Jugendausschuss sei mittlerweile akzeptiert und bekannt. Das zeige sich auch in der engagierten Mitarbeit.

Bis zum Start des Sommernachtskinos auf der Engelbergwiese gibt es für die Beteiligten aber noch viel zu erledigen. Viele Detailfragen sind noch zu klären. „Zum Beispiel, ob es möglich sein wird, Tickets auch an der Abendkasse anzubieten, falls nach dem Vorverkauf noch welche übrig sind“, erklärt Julian Groshaupt. Vorgesehen ist, dass die Eintrittskarten online über die Seite des Traumpalasts verkauft werden. Beim Kinobetreiber liegt das unternehmerische Risiko für die Veranstaltung. „Die meisten Dinge, die wir in Leonberg machen, kommen gut an. Wir hoffen, dass auch das Sommernachtskino ein Erfolg wird, besonders in dieser trostlosen Corona-Zeit“, sagt Marius Lochmann, der sich auch auf die anvisierte Wiedereröffnung des Traumpalasts Leonberg Mitte August freut.