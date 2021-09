Leonberger Kulturpolitik Schuhfabrik: Künstler wehren sich

Leonberg - Die Künstler in der alten Schuhfabrik gehen in die Offensive. Nachdem mehrere Leonberger Lokalpolitiker in den Sommergesprächen unserer Zeitung eine Sanierung des ehemaligen Fabrikgebäudes in der Innenstadt als nicht vordringlich bezeichnet oder gar ganz abgelehnt hatten, melden sich jetzt Karin Albrecht und Chris Heinemann von der Initiative „Kulturfabrik Künstlerhaus Leonberg“ zu Wort.