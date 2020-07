Leonberger Künstlerheimat Alte Schuhfabrik bekommt eine mobile Heizung

Kulturfabrik statt Schuhfabrik?

Nicht ganz so lange, aber immerhin doch schon fünf Jahre, währt die Debatte um die Zukunft des Hauses, in dem bis 1977 noch Schuhe hergestellt wurden. Geht es nach den Künstlern, soll das Anwesen in direkter Nachbarschaft zur Steinturnhalle langfristig ein Ort für Kreative bleiben. Der Begriff Schuhfabrik soll durch Kulturfabrik abgelöst werden. So würde dennoch an die einstige Funktion erinnert.