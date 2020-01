Welcher Zweck wird verfolgt?

Mit dem Vorhaben eines interaktiven Parkleitsystems soll also Struktur und Aktualität in den Schilderwald gebracht werden. Doch es dient noch einem weiteren Zweck: Der Parkplatz-Suchverkehr soll reduziert werden. „Gerade in der Leonberger Stadtmitte gibt es sehr wenige Parkplätze, die stark ausgelastet sind. Auch in den kleineren Parkhäusern dort ist die Auslastung tagsüber bis zu 95 Prozent“, erklärt Fischer. Die Suche nach Parkplätzen könne bis zu 20 Prozent des Fahrtenaufkommens ausmachen. Untersuchungen in anderen Städten ähnlicher Größe hätten gezeigt, dass sich dies durch ein interaktives Leitsystem um sieben bis 30 Prozent senken lasse. Dazu könne man das interaktive System auch mit Mobilitätsplattformen verbinden, von denen auch Navigationsanbieter ihre Daten beziehen.