Leonberg - In wenigen Tagen fallen die Würfel, ob und wie es mit der Umgestaltung des Leonberger Zentrums weitergeht. Am Dienstag wird die Firma Strabag Real Estate im Gemeinderat ihre modifizierten Pläne für das Postareal vorstellen. Über die Umsetzung soll in gleicher Sitzung entschieden werden.