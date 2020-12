Leonberger Innenentwicklung Ein Terrassenbau verändert das Stadtbild

Leonberg - Wer in diesen Tagen in den Einkaufsmärkten in der Leonberger Römerstraße unterwegs ist, hat freien Blick Richtung Südwesten. Dort wo bis Mai der wuchtige Bau des ehemaligen Möbelhauses stand, klafft im Dreieck zur Poststraße eine riesige Baugrube. Hier werden in zweieinhalb Jahren rund 2000 Mitarbeiter eines neuen Geschäftsbereichs, in dem der Elektronikkonzern Bosch die Bereiche Software und Elektronik bündelt, die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens vorantreiben.