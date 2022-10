Leonberger Immobilienmesse Traum-Immobilie auf der Limmo finden

Am Samstag, 8. Oktober, und Sonntag, 9. Oktober, ist es aber endlich wieder soweit. Der Wohnungs- und Immobilienmarkt ist nach wie vor angespannt, viele Menschen suchen eine geeignete Wohnung oder ein Haus. Umso besser, dass an diesen zwei Tagen, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Angebot und Nachfrage an einem Wochenende und einem Ort zusammengebracht werden. 15 Aussteller sind unter dem Motto „Klein, aber fein“, zu Gast in der Stadthalle. Die Schirmherrschaft übernimmt, wie bereits bei der ersten Ausgabe im Jahr 2019, Oberbürgermeister Martin Georg Cohn.