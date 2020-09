Leonberger Hunde Auszeichnung nur mit schwarzer Maske

Der Leonberger bleibt gelassen

Eine junge Hündin wartet mit ihrem Frauchen an einem der drei Felder, in denen die Prüfungen stattfinden. Ihr Frauchen hat ein Leckerli in der Tasche, das riecht sie genau. Der Schwanz wackelt aufgeregt hin und her, die Augen sind sehnsüchtig auf die Jackentasche gerichtet. Während andere Hunderassen aufgeregt bellen oder herzzerreißend winseln würden, bleibt die Leonberger Hündin sitzen und stumm. „So sind sie halt, die Leonberger. Immer ruhig und gelassen“, sagt Holger Munzlinger. Der Oberhausener ist seit vielen Jahren Ausstellungsleiter der Clubhundeschau in Leonberg.