Leonberger Geschichte Katharina kehrt in ihre Heimat zurück

Anlässlich ihres 475. Geburtstages und 400. Todestages wird Katharina Kepler in Eltingen ein Denkmal gesetzt. Die Künstlerin Birgit Feil hat eine 1,60 Meter Betongussplastik geschaffen, die in der Nähe des Stadtarchivs stehen wird, und am Donnerstag, 21. Juli, 18 Uhr, vor dem alten Rathaus Eltingen in der Carl-Schmincke-Straße eingeweiht wird. Es spricht der Kunsthistoriker Tobias Wall. Christoph Beck und Patrick Bebelaar gestalten den musikalischen Rahmen. Die Stadtführerinnen Ina Dielmann und Gudrun Sach sorgen in Kostümen für die Einbettung in die Stadtgeschichte.