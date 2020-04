Leonberger Geschäftswelt Die Händler fiebern dem Montag entgegen

Wie geht es im Leo-Center weiter?

Im Leo-Center hingegen könnte die maximale Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern ein Problem werden. Zumindest dann, wenn man die Shoppingmall als ein großes Geschäft interpretiert und nicht als Ansammlung vieler einzelner Läden, so wie in jedem Stadtzentrum. Klaus-Peter Regler ist verhalten optimistisch: „Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Regelungen – wie bisher auch – für die Geschäfte in Shopping-Centern gelten werden“, sagt der Centermanager auf Anfrage unserer Zeitung. Will sagen: Jeder einzelne Laden bedarf der Einzelbetrachtung und wäre kein Teil eines großen Ganzen.