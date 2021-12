Leonberger Gastroszene Sacher sagt seinem Brauhaus Adieu

Leonberg - Die gute Nachricht zuerst: Am Leonberger Bahnhof wird nicht nur weiterhin Bier gebraut, sondern es kann auch künftig dort getrunken werden. Doch der Name, der seit fast 18 Jahren mit dem schmackhaften Gerstensaft made in Leonberg verbunden ist, der wird sich ändern. Denn Dominik Sacher, Chef des Brauhauses neben Schienen und Bahnsteigen, zieht sich aus dem Geschäft mit Bier, Flammkuchen und Schnitzeln zurück und kümmert sich künftig ausschließlich um sein veganes Restaurant King of Greens im Leo-Center.