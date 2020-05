Leonberger Freibad Gemischte Gefühle beim Thema Leobad

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Nicht ganz so deutlich drückt sich Elke Staubach aus. Doch in der Stoßrichtung sieht es die Vorsitzende der CDU-Fraktion ähnlich wie ihr Kollege von den Freien Wählern: „Wen und wie viele man hineinlässt, das ist ein großes Problem. Vor allem ist das kaum zu kontrollieren.“ Auch dass in den Becken und auf den Liegewiesen alle Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden, bezweifelt Staubach. „Normalerweise müssten Kinder von ihren Eltern begleitet werden. Aber ob das alle wirklich machen, das ist sehr fraglich.“ Schon jetzt, so hat die Christdemokratin beobachtet, würden sich etliche Halbwüchsige draußen nicht an die Abstandsregeln und die Personenbeschränkungen halten.

Elke Staubach plädiert dafür, zunächst die weiteren Vorgaben von Bund und Land abzuwarten. Sie zitiert aus einem internen Rundschreiben des Landkreistages, wonach erst im Juni entschieden wird, ob den kommunalen Bäderbetreibern eine Eröffnung ermöglicht wird. Einen „regulären Badebetrieb“ hält der Dachverband der Landkreise in dieser Saison für nicht darstellbar.

„Viele zeigen große Disziplin“

Mehr Vertrauen in das Problembewusstsein von Erwachsenen und Jugendlichen hat Birgit Widmaier: „Ich habe festgestellt, dass es sehr viele Menschen gibt, die in diesen Tagen eine große Disziplin zeigen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktionen. „Deshalb wäre es natürlich absolut positiv, wenn wir das Leobad eröffnen könnten.“

Gleichwohl müsse sich Leonberg an den Vorgaben von Bund und Land sowie in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen letztlich auch an den Infektionsraten in der Region orientieren. Sollte das Ansteckungsrisiko wieder wachsen, sei ein Badbetrieb problematisch.

Auch Dieter Maurmaier sieht die übergeordneten Instanzen in der Pflicht. „Das Risiko können die Fachleute von Bund und Land am ehesten beurteilen“, meint der Vorsitzende der FDP-Fraktion.

Natürlich müsse es im Falle einer Freibadöffnung klare Regeln geben. „Es kann nicht sein, dass wir Tausende einfach hineinlassen“, sagt der Liberale, der es allerdings für möglich hält, ein Kontrollsystem zu entwickeln. „Wir müssen uns da langsam herantasten.“