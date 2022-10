Leonberger Finanzen Cohn schließt Rettungsschirm nicht aus

Die Ausgaben hingegen, so viel dürfte feststehen, werden nicht geringer. Allein für die Sanierung der Kläranlage sind 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Ein dicker Brocken, der allerdings unvermeidbar ist. In den Wänden wurden Risse festgestellt, Schmutzwasser könnte ins Grundwasser laufen. Aufgrund der beengten Verhältnisse im Glemstal ist kein Neubau möglich. „Wir müssen am offenen Herzen sanieren“, formuliert es Cohn.