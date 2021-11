Leonberger Etatdebatte Haushalt: Fast wie bei „Dinner for One“

Fraktionen sehen Schulen und Kindergärten als als besonders dringend an

Der FDP-Fraktionschef Dieter Maurmaier mahnt Klarheit in der Stadtentwicklung an: So müsse der Oberbürgermeister definieren, was er unter seinem Slogan „Stadt für morgen“ genau versteht. Und Frank Albrecht von der Liste „Salz“ vergleicht die Kommunalpolitik mit dem Geschehen im bekannten Kinofilm „Und täglich grüßt das Murmeltier“.